El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su desahogo tras la victoria por 3-2 frente a Egipto, que le permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Luego del encuentro disputado en Atlanta, aseguró que la clasificación fue “un alivio para todos” y destacó la capacidad de reacción del plantel. “Este grupo no baja los brazos nunca”, afirmó.

Ads

En su análisis del partido, Messi resaltó la importancia del descuento convertido por Cristian “Cuti” Romero, al considerar que ese gol resultó determinante para modificar el desarrollo futbolístico y el ánimo del equipo en un encuentro que se había complicado con un 0-2 parcial.

En la zona mixta, el capitán calificó como “una locura” la exigencia que implica disputar una Copa del Mundo y agradeció el permanente respaldo de los hinchas argentinos que acompañan al seleccionado en Estados Unidos. “Contento de que la gente pueda seguir estando”, expresó.

Puede interesarte

Tras el pitazo final, las imágenes mostraron a Messi visiblemente emocionado y llorando sobre el campo de juego. La reacción llegó después de un partido que también tuvo un momento adverso para el capitán, quien falló un penal durante el primer tiempo, el segundo que malogra en la presente edición del Mundial.

Con la remontada consumada en los minutos finales, la Selección Argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo y ahora espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia para disputar los cuartos de final, con el objetivo de continuar la defensa del título mundial.

Ads

Ads