La Selección Argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida ante Egipto por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá uno de los lugares en los cuartos de final del certamen.

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Tras el sufrido triunfo por 3 a 2 frente a Cabo Verde en tiempo suplementario, Lionel Scaloni analiza realizar tres cambios para buscar un equipo con mayor equilibrio y frescura física frente al conjunto africano.

De acuerdo con lo ensayado en la previa, Nicolás Tagliafico ingresaría por Facundo Medina en el lateral izquierdo, Leandro Paredes reemplazaría a Thiago Almada en la mitad de la cancha y Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez para acompañar a Lionel Messi en el ataque.

La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

En la antesala del encuentro, Scaloni también expresó su preocupación por el escaso tiempo de recuperación entre partidos y las condiciones climáticas. "Jugamos en Miami con mucho calor y ahora volvemos a hacerlo al mediodía. Tuvimos poco tiempo de descanso y Egipto tuvo algunas horas más. Es para tenerlo en cuenta", señaló el entrenador.

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Por su parte, Nahuel Molina y Leandro Paredes coincidieron en que el equipo debe corregir aspectos defensivos tras el encuentro ante Cabo Verde. "Tenemos que mejorar defensivamente y mantener el orden", remarcó el lateral.

El ganador del cruce entre Argentina y Egipto se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza. El árbitro principal será el francés François Letexier, mientras que el partido podrá verse por TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports.



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