Mundial 2026: Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica abren los octavos de final este lunes
La jornada tendrá dos cruces de alto voltaje. El clásico ibérico se jugará desde las 16 en Dallas, mientras que el seleccionado anfitrión buscará el pase a cuartos frente a Bélgica desde las 21 en Seattle.
Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes con dos encuentros que definirán nuevos clasificados a los cuartos de final. La actividad comenzará con el clásico entre Portugal y España y finalizará con el duelo entre Estados Unidos y Bélgica.
El primer partido de la jornada se disputará desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Dallas. Portugal accedió a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo K y eliminar a Croacia por 2 a 1 en los dieciseisavos de final. España, en tanto, lideró el Grupo H y viene de golear 3 a 0 a Austria para meterse entre los 16 mejores.
Más tarde, a las 21, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en Seattle. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino terminó primero en su grupo y luego superó por 2 a 0 a Bosnia en la ronda anterior. Bélgica, por su parte, avanzó como líder del Grupo G y en dieciseisavos derrotó 3 a 2 a Senegal en tiempo suplementario, tras remontar una desventaja de dos goles.
Programación del lunes 6 de julio
- 16:00: Portugal vs. España (Dallas)
- 21:00: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle)
En Argentina, ambos encuentros podrán verse en vivo por televisión a través de TyC Sports. El partido entre Portugal y España también será transmitido por DSports, mientras que la plataforma TyC Sports Play ofrecerá la transmisión vía streaming para los usuarios habilitados.