Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes con dos encuentros que definirán nuevos clasificados a los cuartos de final. La actividad comenzará con el clásico entre Portugal y España y finalizará con el duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

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El primer partido de la jornada se disputará desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Dallas. Portugal accedió a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo K y eliminar a Croacia por 2 a 1 en los dieciseisavos de final. España, en tanto, lideró el Grupo H y viene de golear 3 a 0 a Austria para meterse entre los 16 mejores.

Más tarde, a las 21, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en Seattle. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino terminó primero en su grupo y luego superó por 2 a 0 a Bosnia en la ronda anterior. Bélgica, por su parte, avanzó como líder del Grupo G y en dieciseisavos derrotó 3 a 2 a Senegal en tiempo suplementario, tras remontar una desventaja de dos goles.

Programación del lunes 6 de julio

16:00: Portugal vs. España (Dallas)

Portugal vs. España (Dallas) 21:00: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle)

En Argentina, ambos encuentros podrán verse en vivo por televisión a través de TyC Sports. El partido entre Portugal y España también será transmitido por DSports, mientras que la plataforma TyC Sports Play ofrecerá la transmisión vía streaming para los usuarios habilitados.

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