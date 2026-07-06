De los cuatro encuentros disputados, solo uno logró resolverse en los 90 minutos reglamentarios, mientras que los otros tres necesitaron de la definición por penales para conocer a los semifinalistas.

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La única victoria en tiempo reglamentario fue la de Kimberley, que derrotó por 2 a 0 a Deportivo Norte gracias los goles de Lautaro Nivollet. Con una sólida actuación, el “Dragón” se convirtió en el primer clasificado a la próxima instancia.

En el “Pichi Fullaondo”, Atlético Mar del Plata y Alvarado protagonizaron un duelo muy parejo que terminó igualado 1 a 1. Desde los doce pasos, el “Decano” mostró mayor efectividad y se impuso por 3 a 1 para avanzar a las semifinales.

Otro de los encuentros vibrantes tuvo lugar entre River y Círculo Deportivo. Tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, la definición por penales mantuvo la incertidumbre hasta el final. El “Papero” logró imponerse por 5 a 4 y selló su clasificación.

En el estadio “Joaquín Méndez”, San Isidro estuvo en ventaja en dos oportunidades. Sin embargo, Quilmes reaccionó en ambas ocasiones y consiguió igualar 2 a 2 para llevar la definición a los penales. En esa instancia, el vigente campeón hizo valer su experiencia y ganó por 5 a 3 para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

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Con estos resultados, quedaron confirmados los cruces de semifinales que se disputarán el próximo fin de semana:

•⁠ Atlético Mar del Plata vs. Kimberley

•⁠ ⁠Círculo Deportivo vs. Quilmes

El Torneo Apertura entra en su etapa decisiva, con cuatro equipos que buscarán dar el último paso hacia la gran final en una competencia que sigue ofreciendo partidos de alto voltaje.

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