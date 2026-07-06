Inglaterra se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 sobre México en un atractivo encuentro correspondiente a los octavos de final. El seleccionado inglés mostró contundencia en los momentos decisivos y logró sostener la ventaja para seguir en carrera en el certamen.

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La gran figura del partido fue Jude Bellingham, autor de dos goles que encaminaron la clasificación de su equipo. El restante tanto inglés fue convertido por el capitán Harry Kane, quien volvió a responder en un encuentro clave para su selección.

México dio pelea hasta el final y consiguió mantenerse con posibilidades gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero no logró revertir el resultado y quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Con este triunfo, Inglaterra selló su clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Noruega, que previamente protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Brasil por 2-1.

El seleccionado inglés continúa su camino en busca del título mundial, mientras que México se despidió del certamen tras una actuación competitiva que no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

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