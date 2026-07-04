La Selección de Colombia derrotó 1-0 a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, gracias a un gol tempranero de Jhon Arias tras una asistencia de Luis Suárez, en el cierre de la fase de grupos.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tomó el control del encuentro desde el inicio y abrió el marcador a los 14 del primer tiempo. En esa jugada, Suárez envió un centro preciso desde la derecha que encontró a Arias ingresando por el segundo palo, quien definió de primera para superar al arquero Lawrence Ati-Zigi.

En el segundo tiempo, Colombia sostuvo su intensidad ofensiva bajo la conducción de Gustavo Puerta. Y en el tramo final, el ingreso de Juan Fernando Quintero aportó mayor claridad en ataque.

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Con el resultado asegurado, Colombia selló su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza el martes 7 a las 17:00.

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