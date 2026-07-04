Este sábado 4 de julio se disputarán los cuartos de final del Torneo Apertura “Juan Montoya - Copa “Marcelo Alejandroff”, una jornada decisiva que marcará el camino hacia las semifinales del primer certamen de la temporada.

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Desde la organización se informó que todos los encuentros comenzarán a las 15:00 horas. En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se resolverá desde el punto penal.

La jornada tendrá en juego cuatro boletos para la próxima fase, donde los vencedores de cada llave continuarán su camino en busca de la consagración en el Apertura.

Atletico Mar del Plata recibirá en el “Pichi Fullaondo” al Club Atletico Alvarado, con el arbitraje de Mella, García y Ferreyra.

Por otro lado, Deportivo Norte será local frente a Kimberley. En el “Carlos H. Miori” la terna arbitral estará conformada por Miranda, Mayer, Bravo.

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En el “Juan José Carnevali” River recibirá a Circulo Deportivo, con el arbitraje de Funes, Ghiglione y Montero.

Por ultimo, San Isidro recibirá al vigente campeón Quilmes. La terna arbitral estará conformada por Cajal, Patetta y Melga.

Tras estos encuentros quedarán definidos los semifinalistas del Torneo Apertura, que transita su etapa decisiva y promete una jornada cargada de emoción.

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