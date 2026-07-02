La selección de España derrotó 3 a 0 a Austria en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro disputado en la ciudad de Los Angeles, con un claro dominio de principio a fin que le permitió avanzar con autoridad a la siguiente instancia.

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El conjunto español se adueñó del protagonismo del juego, exhibiendo un sólido funcionamiento colectivo, firmeza defensiva y eficacia en ataque para resolver el partido sin sobresaltos.

La apertura del marcador llegó a los 37 del primer tiempo, cuando Mikel Oyarzabal quebró la resistencia del equipo austríaco y estableció el 1 a 0 con el que se fueron al descanso.

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En el complemento, España mantuvo la presión en campo rival y amplió la ventaja a los 28, por intermedio de Pedro Porro. Ya en tiempo añadido, a los 51, nuevamente Oyarzabal marcó para sellar su doblete y el 3 a 0 definitivo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente dejó atrás los planteos especulativos y avanzó a los octavos de final, donde aguardará por su próximo rival: Portugal o Croacia.

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