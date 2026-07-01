Estudiantes de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas de la Universidad FASTA participaron de una jornada de actividades presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la propuesta académica que cursan durante este año.

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La iniciativa, impulsada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad, incluyó visitas institucionales al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y a la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), donde los alumnos pudieron conocer el funcionamiento de los principales organismos nacionales vinculados a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La diplomatura, dirigida académicamente por el doctor Adrián Alveolite, reúne en su edición 2026 a 66 estudiantes, en su mayoría profesionales del Derecho provenientes de 12 provincias argentinas y de 10 países de Latinoamérica.

Durante la visita al INPI, los participantes mantuvieron encuentros con autoridades de las áreas de marcas, patentes, diseños industriales, transferencia de tecnología y vigilancia tecnológica, quienes expusieron sobre el trabajo que desarrolla cada dependencia y respondieron consultas de los asistentes.

La agenda continuó en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, donde funcionarios de distintas áreas explicaron los procedimientos de registro y protección de obras inéditas, publicaciones, producciones periódicas y otros aspectos vinculados al derecho de autor.

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La jornada concluyó con una conferencia-taller sobre "Registro y disputa de dominios de Internet", organizada en conjunto por la Universidad FASTA y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La actividad se desarrolló en formato híbrido y contó con la participación de representantes de pequeñas y medianas empresas de distintos puntos del país.

Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas de NIC Argentina, quienes abordaron los aspectos legales y administrativos relacionados con el registro de dominios de Internet y los mecanismos de resolución de conflictos.

Desde la Universidad FASTA y CAME adelantaron que durante el segundo semestre continuarán desarrollando charlas, conferencias y webinars destinados a profesionales, empresas y emprendedores, con el objetivo de profundizar la capacitación en temas vinculados a la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías y el desarrollo empresarial.

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La diplomatura finalizará el próximo 13 de noviembre con una jornada de conferencias magistrales y el acto de colación que se realizará en la sede de la Universidad FASTA.