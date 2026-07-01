Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose por 2-1 ante RD Congo y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá con México.

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El partido, disputado en Mercedes-Benz Stadium, comenzó con sorpresa. Apenas a los 7 minutos, Brian Cipenga puso en ventaja al conjunto africano y encendió la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo.

Durante gran parte del encuentro, Inglaterra dominó pero no logró traducir ese control en el marcador. Recién en el tramo final apareció su capitán, Harry Kane, para cambiar la historia.

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El delantero igualó el partido a los 75 minutos y, cuando el empate parecía llevar el duelo al alargue, volvió a aparecer a falta de cinco minutos para el cierre con un derechazo que selló la remontada.

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se enfrentará a México en la próxima instancia, en un duelo que promete ser exigente.

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