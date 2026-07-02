El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó hoy una conferencia de prensa en la previa del cruce ante Cabo Verde por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde analizó al rival, el contexto competitivo del encuentro y cómo afrontará el equipo esta instancia decisiva. El técnico advirtió que, en esta fase, “el que pierde se va a casa”.

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Lejos de cualquier subestimación, Scaloni elogió la solidez del seleccionado africano y remarcó que llega invicto al duelo. Señaló que “mereció imponerse ante Arabia Saudita” y que logró sostener con rigurosidad defensiva los avances de España, consolidándose como una de las sorpresas del certamen.

El DT subrayó que los cruces de eliminación directa imponen un margen de error mínimo y la necesidad de mantener la concentración en cada aspecto técnico y táctico. En ese marco, relativizó la supuesta dependencia del equipo respecto de Lionel Messi y expresó que busca una mayor distribución de los goles entre los atacantes, aunque destacó la importancia del capitán como referencia ofensiva.

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Consultado por la producción ofensiva, sostuvo: “Me encantaría que repartamos goles con todo el equipo, pero mientras funcione Messi como un delantero más, servirá para ganar”.

Scaloni también destacó el apoyo popular que recibe la Selección en cada presentación y afirmó que representa una motivación extra para el plantel: “Los jugadores son hinchas jugando con la camiseta. Es un refuerzo, no una presión”.

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Respecto al formato de eliminación directa, consideró que no modifica sustancialmente la preparación: “Es solo un partido más. Se hace duro y largo, pero no cambia mucho”.

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Al analizar a los principales candidatos al título, mencionó a México, Colombia, España, Portugal, Inglaterra y Francia, destacando su rendimiento a lo largo del torneo. Y sobre las altas temperaturas de la sede mundialista, restó importancia a una posible ventaja o desventaja: “Los sufriremos los dos y jugaremos como lo tenemos que jugar”.

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