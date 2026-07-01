Bélgica venció 3-2 a Senegal en Seattle y se clasificó a los octavos de final del Copa Mundial de la FIFA 2026, tras un desenlace cargado de polémica por un penal sancionado en el cierre de la prórroga.

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El árbitro Saíd Martínez cobró la infracción luego de revisar la jugada en el VAR, tras un contacto de Lamine Camara sobre Youri Tielemans dentro del área. El mediocampista belga ejecutó el remate con precisión y convirtió el gol decisivo.

El partido había sido dominado en gran parte por Senegal, que se puso en ventaja con goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr. Sin embargo, Bélgica reaccionó en el tramo final del tiempo reglamentario con un descuento de Romelu Lukaku y el empate de Tielemans que llevó el encuentro al alargue.

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Ya en el tiempo extra, cuando todo parecía encaminarse a los penales, la intervención del VAR resultó determinante. Tielemans, quien había sufrido la falta, se hizo cargo de la ejecución y selló el 3-2 definitivo para los europeos.

Con este resultado, Bélgica avanzó a los octavos de final, donde aguardará por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

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