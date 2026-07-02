La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa este jueves con dos partidos que prometen grandes emociones y definirán nuevos clasificados a los octavos de final.

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El primer encuentro de la jornada enfrentará a España y Austria desde las 16. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los candidatos al título tras finalizar primero en su grupo, mientras que Austria intentará dar la sorpresa luego de avanzar como escolta de la zona que compartió con Argentina.

Más tarde, a partir de las 20, Portugal se medirá con Croacia en uno de los cruces más atractivos de la ronda. El duelo tendrá frente a frente a dos referentes del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

La programación se completará en la madrugada del viernes, desde las 0, con el encuentro entre Suiza y Argelia. Ambos seleccionados buscarán quedarse con el último boleto de la jornada para los octavos de final.

Los tres encuentros marcarán el cierre de una nueva etapa de los dieciseisavos de final y comenzarán a definir el cuadro de los octavos, donde ya esperan selecciones como Estados Unidos, Bélgica, Brasil, México e Inglaterra.

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