El equipo dirigido por Javier Aguirre resolvió el encuentro con una sólida actuación colectiva y ahora espera por el ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

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El partido, correspondiente a los 16avos de final, comenzó una hora más tarde de lo previsto debido a fuertes tormentas eléctricas que afectaron a la capital mexicana. Una vez iniciado el juego, el "Tri" dominó las acciones desde el comienzo, con Érik Lira como eje del mediocampo y el juvenil Gilberto Mora como una de las figuras.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Julián Quiñones aprovechó un error defensivo para establecer el 1-0. Poco después, Raúl Jiménez amplió la ventaja tras una buena combinación con Quiñones, sellando el 2-0 que sería definitivo.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece no logró reaccionar y mostró un rendimiento muy por debajo del esperado, pese al impulso que había significado su victoria frente a Alemania en la fase de grupos.

Con una actuación convincente y el respaldo de su público, México confirmó su clasificación a los octavos de final, donde buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo frente al vencedor del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

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