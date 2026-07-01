La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una jornada de tres encuentros correspondientes a los 16avos de final. La programación tendrá como principal atractivo el duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, una de las selecciones revelación del certamen.

Ads

Puede interesarte

La actividad comenzará a las 13 con el partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo en el Atlanta Stadium. Los ingleses llegan tras finalizar primeros en el Grupo L, mientras que el conjunto africano logró avanzar como uno de los mejores terceros luego de una destacada fase de grupos.

A las 17 será el turno del enfrentamiento entre Bélgica y Senegal en el Seattle Stadium. Los europeos clasificaron como líderes de su zona tras una contundente goleada en la última fecha, mientras que Senegal consiguió su boleto a la fase eliminatoria gracias a un 5-0 sobre Irak que le permitió ubicarse entre los mejores terceros.

La jornada se cerrará desde las 21 con el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el San Francisco Bay Area Stadium. El seleccionado estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, intentará aprovechar su condición de local para avanzar de ronda, mientras que Bosnia buscará dar una de las sorpresas de la competencia.

Los encuentros podrán seguirse en Argentina a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming, entre ellas TyC Sports, Telefe, TV Pública, D Sports y sus respectivos servicios digitales.

Ads

Ads