Egipto venció Australia por 4-2 en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido en el que mostró mayor eficacia desde los doce pasos.

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El conjunto africano golpeó primero a los 13 minutos, cuando Emam Ashour conectó de cabeza un centro de Karim Hafez para establecer el 1-0.

En el complemento, Australia alcanzó la igualdad a los 55 minutos de manera inesperada, tras un gol en contra de Mohamed Hany, que desvió el balón hacia su propio arco y cambió el desarrollo del encuentro.

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Durante la prórroga, el desgaste físico se hizo evidente en ambos equipos, que generaron aproximaciones pero no lograron romper la paridad.

La definición llegó desde los penales, donde Egipto fue más efectivo: convirtieron Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid, mientras que Australia falló a través de Harry Souttar y Lucas Herrington.

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Con este resultado, Egipto se mete entre los 16 mejores del torneo y espera al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde para conocer a su próximo rival.

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