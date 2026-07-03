Portugal consiguió una clasificación dramática en el Mundial 2026 al vencer 2-1 a Croacia en un partido cargado de tensión, polémicas y emoción hasta el final.

Ads

El seleccionado croata comenzó arriba en el marcador gracias a un gol de Ivan Perisic, que puso en ventaja al conjunto balcánico y complicó el panorama para los portugueses.

Sin embargo, Portugal reaccionó en el complemento. Tras una intervención del VAR, el árbitro sancionó penal y Cristiano Ronaldo se hizo cargo de la ejecución. El capitán no falló y marcó el 1-1 para mantener con vida a su equipo.

Cuando el partido parecía encaminarse a otra definición, llegó el golpe final. Ya sin Cristiano en cancha, Gonçalo Ramos apareció en tiempo de descuento y convirtió el 2-1 que desató el festejo portugués.

Croacia también tuvo una chance clave en el cierre, pero un gol fue anulado y el equipo quedó eliminado del Mundial. Con este resultado, Portugal avanzó a la siguiente instancia y dejó afuera a uno de los seleccionados más competitivos de los últimos años.

Ads

Puede interesarte

Ads