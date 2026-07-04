Francia se convirtió este sábado en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Paraguay en un partido muy parejo, que se definió gracias a una aparición de su máxima figura, Kylian Mbappé.

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El delantero francés marcó el único gol del encuentro con una gran definición frente al arquero Orlando Gill, quien había sostenido a la selección paraguaya con varias intervenciones importantes durante el partido.

La Albirroja planteó un encuentro intenso y logró contener durante largos pasajes los ataques del conjunto europeo. Sin embargo, la calidad individual de Mbappé terminó inclinando la balanza y permitió que Francia asegurara su clasificación a la siguiente ronda.

Con este resultado, el seleccionado francés avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Marruecos, que horas antes goleó 3-0 a Canadá para meterse entre los ocho mejores del certamen.

El duelo entre Francia y Marruecos definirá a uno de los semifinalistas del Mundial y promete ser uno de los cruces más atractivos de la próxima instancia.

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