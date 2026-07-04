El conjunto africano resolvió el encuentro con una contundente actuación en el segundo tiempo y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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Canadá comenzó mejor y generó las ocasiones más claras durante la primera mitad, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Bono. Tras el descanso, Marruecos cambió por completo la historia del partido. A los 50 minutos, Azzedine Ounahi abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área luego de una jugada preparada a balón detenido. El mediocampista volvió a aparecer a los 82 para firmar su doblete, mientras que Soufiane Rahimi selló el 3-0 definitivo en tiempo de descuento tras un rápido contraataque.

El conjunto marroquí, semifinalista en Qatar 2022, vuelve a instalarse entre los ocho mejores del mundo y mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia. Pese a sufrir la baja temprana de Ismael Saibari por lesión, el equipo mostró solidez defensiva y una gran eficacia para aprovechar las oportunidades que tuvo frente al arco rival.

Con este resultado, Marruecos enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre Francia y Paraguay, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Por su parte, Canadá cerró una histórica participación mundialista, ya que había alcanzado por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo, aunque no pudo dar el golpe frente a uno de los equipos más fuertes del certamen.



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