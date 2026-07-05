Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final y meterse entre los ocho mejores del torneo. La gran figura de la tarde fue Erling Haaland, que marcó los dos goles del conjunto nórdico y fue determinante para eliminar a la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

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Brasil tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador en el primer tiempo, pero Bruno Guimarães desperdició un penal que fue contenido por el arquero Ørjan Nyland, una de las figuras del encuentro. El equipo sudamericano generó algunas situaciones de peligro, aunque no logró traducir su dominio en el resultado.

La resistencia noruega dio sus frutos en el complemento. A los 79 minutos, Haaland conectó de cabeza un centro desde la izquierda para poner el 1-0 y, diez minutos más tarde, volvió a aparecer con una gran definición para ampliar la ventaja y encaminar la histórica clasificación europea.

Ancelotti buscó cambiar el rumbo del partido con los ingresos de Neymar y Endrick, pero Brasil recién pudo descontar en el tiempo de descuento. A los 100 minutos, Neymar convirtió de penal y estableció el 2-1 definitivo, aunque ya no hubo tiempo para evitar la eliminación.

Con este resultado, Noruega avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre México e Inglaterra. Para Brasil, en cambio, significó una inesperada despedida del Mundial y el cierre anticipado de su ilusión de conquistar un nuevo título.

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