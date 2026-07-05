Alvarado dio una muestra de autoridad este domingo al golear 5 a 0 a Germinal de Rawson en el estadio José María Minella, un resultado que le permitió cumplir el primer gran objetivo de la temporada: asegurar, con dos jornadas aún por disputarse, su clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

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El equipo dirigido por Pablo Martel resolvió el encuentro en apenas unos minutos. Con una presión constante y un dominio absoluto frente a un rival que nunca logró reaccionar, abrió el marcador a los 2 minutos con Germán Cervera. Apenas seis minutos más tarde amplió la diferencia Santiago Gutiérrez y, a los 11, Facundo Centurión convirtió el tercero para dejar prácticamente sentenciado el partido.

Lejos de conformarse, el conjunto marplatense continuó atacando y antes del descanso llegó el cuarto tanto, convertido por Ramiro Makarte, quien tuvo su primera titularidad de la temporada y fue una de las figuras del encuentro.

En el segundo tiempo el trámite perdió intensidad, aunque Alvarado siguió controlando las acciones. A los 11 minutos, Matías Pérez marcó el quinto gol con un remate desde fuera del área que se desvió en un defensor y descolocó al arquero Luciano Molini.

La única ocasión clara de Germinal para descontar llegó a través de un penal, pero Emanuel Bilbao respondió con una gran atajada sobre su palo derecho y mantuvo el arco invicto.

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Con este triunfo, Alvarado confirmó matemáticamente su clasificación a la Zona Campeonato cuando todavía restan dos fechas para el cierre de la primera fase. El equipo de Martel afrontará los partidos que quedan con la tranquilidad del objetivo cumplido y buscará sumar la mayor cantidad de puntos posible para llegar fortalecido a la siguiente instancia del campeonato.

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