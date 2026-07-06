El gran presente de Matías Galarza Fonda con la selección de Paraguay en el Mundial 2026 despertó un curioso reconocimiento desde Mar del Plata. A través de sus redes sociales, Quilmes aprovechó el buen momento del volante para dedicarle un mensaje cargado de afecto e identidad.

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"¿Matías Galarza Fonda? De Quilmes", publicó la institución junto a una invitación para que, en su próxima visita a la ciudad, pase por el estadio "José Alberto Valle" y reciba una camiseta del club como obsequio.

El mensaje recordó que el actual futbolista de River Plate vivió durante varios años junto a su familia en Mar del Plata y destacó que, en ese tiempo, eligió identificarse con los colores del "Cervecero".

La publicación generó repercusión entre los hinchas quilmeños y los seguidores del mediocampista paraguayo, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras consolidarse como una de las figuras de su selección en la Copa del Mundo.

"Te esperamos en Luro y Guido", cerró el club en sus redes sociales, reforzando el vínculo con el jugador y dejando abierta la invitación para una futura visita.

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