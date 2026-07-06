La FIFA confirmó la designación del francés François Letexier como árbitro del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y contará con una terna íntegramente francesa: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni serán los asistentes, mientras que el noruego Espen Eskas actuará como cuarto árbitro.

Ads

Puede interesarte

Será la tercera presentación de Letexier en esta Copa del Mundo. En la fase de grupos dirigió el triunfo de Costa de Marfil sobre Ecuador y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita, consolidándose como uno de los jueces con mejor consideración dentro del torneo.

Nacido el 23 de abril de 1989 en Bédée, una pequeña localidad de la región francesa de Bretaña, Letexier inició su carrera arbitral siendo muy joven. Debutó en la Ligue 1 a los 27 años, obtuvo la insignia FIFA en 2017 y rápidamente se incorporó al grupo Elite de la UEFA, reservado para los árbitros de mayor nivel en Europa.

Su consagración internacional llegó en 2024, cuando fue elegido para dirigir la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Con apenas 35 años se convirtió en el árbitro más joven en conducir una final del certamen continental. También estuvo al frente de la Supercopa de Europa y de encuentros decisivos de la Liga de Campeones.

Además de su trayectoria en el arbitraje, Letexier ejerce como comisario de justicia en Francia, una función vinculada al ámbito judicial que implica ejecutar resoluciones, realizar notificaciones y certificar actos legales. El propio árbitro ha señalado que esa profesión le permitió fortalecer la capacidad para tomar decisiones bajo presión, una cualidad que traslada al campo de juego.

Ads

Dentro de la cancha es reconocido por su buen manejo disciplinario, el diálogo con los futbolistas y una destacada condición física, que le permite seguir de cerca las jugadas y mantener un bajo nivel de intervención del VAR cuando las acciones son claras.

Para el compromiso entre Argentina y Egipto, la FIFA apostó por uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo, en un duelo que promete alta intensidad y exigirá firmeza para administrar el desarrollo del juego.

Ads