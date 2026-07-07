Lionel Scaloni habló en la previa del encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y confirmó una de las principales novedades del equipo: Leandro Paredes será titular en el compromiso que se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El técnico, sin embargo, evitó revelar el resto de la formación y señaló que primero comunicará la decisión a sus futbolistas.

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Durante la conferencia de prensa, el entrenador también hizo foco en el desgaste físico que atraviesa el plantel. Remarcó que Argentina llega con menos horas de descanso que su rival y cuestionó la programación de los partidos. "Jugamos hace poco, con mucho calor, y ahora volvemos a hacerlo al mediodía. Egipto tuvo más tiempo para recuperarse y eso es un aspecto a considerar", sostuvo.

Scaloni, además, destacó que el seleccionado africano será un rival exigente pese a haber conseguido solo una victoria en la fase de grupos. "Tiene jugadores de jerarquía, una idea de juego consolidada y siempre complicó a sus adversarios. Será un partido muy difícil", advirtió. En ese sentido, señaló que el nivel de paridad mostrado durante el Mundial demuestra que ya no existen encuentros sencillos.

Por último, llevó tranquilidad respecto del estado físico de Lionel Messi, quien disputó 120 minutos en el último compromiso. "Leo está bien y va a jugar", afirmó el entrenador. Argentina buscará este martes un lugar en los cuartos de final con la intención de seguir defendiendo el título obtenido en la última Copa del Mundo.

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