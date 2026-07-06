España consiguió una clasificación agónica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Portugal en un cruce cerrado, intenso y con pocas diferencias. El partido, disputado en el AT&T Stadium de Dallas, parecía encaminarse a la prórroga, pero Mikel Merino apareció sobre el cierre para cambiar la historia.

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El único gol llegó a los 91 minutos, cuando Ferran Torres asistió a Merino y el mediocampista definió para sellar el triunfo español. Hasta ese momento, el encuentro había tenido situaciones para ambos equipos: España generó peligro con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo, mientras que Portugal respondió con Cristiano Ronaldo, João Félix y un remate de Nuno Mendes que dio en el travesaño.

Con este resultado, el equipo de Luis de la Fuente eliminó a Portugal y volvió a meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo. En la próxima instancia, España enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, por un lugar en las semifinales.

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