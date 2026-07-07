Bélgica confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al vencer con autoridad por 4-1 a Estados Unidos en el Seattle Stadium y sellar su clasificación a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Rudi García fue ampliamente superior y aprovechó los errores defensivos del equipo de Mauricio Pochettino para construir una victoria sin sobresaltos.

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Los europeos golpearon desde el comienzo gracias a un doblete de Charles De Ketelaere, que puso rápidamente el encuentro 2-0. Sin embargo, antes del descanso Malik Tillman descontó para el seleccionado estadounidense con un gran tiro libre y volvió a ilusionar al público local.

En el complemento, Bélgica volvió a marcar diferencias. De Ketelaere completó su triplete para ampliar la ventaja y, ya en tiempo de descuento, Romelu Lukaku sentenció el 4-1 definitivo para cerrar la clasificación de los Diablos Rojos. El arquero Thibaut Courtois también respondió en los momentos en que Estados Unidos intentó reaccionar.

Con este resultado, Bélgica avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con España, que horas antes dejó en el camino a Portugal. El duelo definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

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