La Selección argentina derrotó 3-2 a Egipto, tras una remontada agónica en el tramo final del partido disputado por los octavos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir un 0-2 en contra y selló su clasificación a cuartos con un gol a los 90+6.

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El conjunto africano se había puesto en ventaja durante el primer tiempo con un cabezazo de Yasser Ibrahim a los 15 minutos, tras un centro de Marwan Ateya. Argentina tuvo oportunidades para igualar, incluido un penal que Lionel Messi no logró convertir.

En el complemento, Egipto amplió la diferencia a los 22 minutos con un gol de Mostafa Ziko, dejando a la Selección al borde de la eliminación. Sin embargo, la reacción argentina no tardó en llegar.

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El descuento lo marcó Cristian Romero a los 34 minutos del segundo tiempo, tras un centro de Messi. Cuatro minutos más tarde, el capitán argentino empató el encuentro con una volea dentro del área.

Cuando el partido se encaminaba al alargue, apareció Enzo Fernández a los 90+6 con un cabezazo decisivo tras un preciso envío de Lautaro Martínez, sellando el 3-2 definitivo.

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Con este resultado, la Argentina avanzó a los cuartos de final en un partido cargado de tensión, en el que logró revertir un escenario adverso y mantener viva su ilusión mundialista.

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