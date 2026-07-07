La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) designó al árbitro argentino Facundo Tello para dirigir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará este jueves 9 a las 17:00 (hora de Argentina) en el estadio de Boston. El juez estará acompañado por una terna íntegramente argentina integrada por Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Darío Herrera y Cristian Navarro.

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Belatti será el primer asistente, Chade el segundo asistente, Herrera se desempeñará como cuarto árbitro y Navarro será el quinto juez de reserva.

A los 44 años, Tello disputa su segunda Copa del Mundo consecutiva, luego de su participación en Qatar 2022, donde dirigió los encuentros entre Suiza y Camerún, Corea del Sur y Portugal, además del cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal. En la actual edición ya arbitró los partidos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, y Sudáfrica frente a Corea del Sur durante la fase de grupos.

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La presencia del bahiense también representa un hecho histórico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que será la primera vez que tres árbitros principales argentinos -Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez- integran la nómina oficial de una misma Copa del Mundo.

Francia accedió a los cuartos de final tras derrotar 1-0 a Paraguay, mientras que Marruecos avanzó luego de golear 3-0 a Canadá. El ganador del encuentro se clasificará a las semifinales del Mundial 2026.

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