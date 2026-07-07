Habían pasado escasos minutos después de las 15:00 y el árbitro francés François Letexier pitó el final en Atlanta para el desahogo de los hinchas argentinos tras la increíble remontada en media hora contra Egipto. El 3-2 marcó el pase de la selección de Lionel Scaloni a cuartos de final del Mundial 2026 y miles de marplatenses se lanzaron a las calles para celebrar en el punto habitual de los grandes encuentros y concentraciones: el Monumento al General San Martín, en Luro y Mitre.

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Primero fue el festejo en el hogar, con los suyos, para luego salir a la calle y celebrar con los vecinos. Y después, lo de siempre, el ritual: peregrinar desde cada rincón de la ciudad hacia el centro para celebrar una nueva victoria de la “celeste y blanca”.

Cornetas, banderas, bocinas, gorros y camisetas de diferentes épocas de la selección, como marcando la variedad generacional que acompaña el fenómeno popular del fútbol. La marea celeste y blanca inundó con su ruido cada rincón de la ciudad, y especialmente el radio céntrico por donde se volvió muy difícil transitar.

El festejo de esta tarde, igualmente, tuvo el sabor de un partido excitante, en el que Argentina tuvo que sufrir más de la cuenta para vencer a Egipto. Un partido que estaba casi perdido, pero que en una remontada notable, los de Scaloni supieron dar vuelta y aguantar para el grito final.

Los festejos durarán hasta la noche, o tal vez hasta el sábado, cuando la selección juegue su pase a la Semifinal del Mundial 2026 contra un rival que se definirá en horas.

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