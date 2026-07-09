Emiliano "Dibu" Martínez dejó de lado la euforia por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y realizó una fuerte autocrítica por su actuación en la victoria 3-2 sobre Egipto. El arquero admitió que sintió que no pudo colaborar con el equipo y se propuso revertir esa imagen en los próximos compromisos.

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"Después del 2 a 0 la vi negra. Sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación nunca la tuve en la Selección. Pienso que ya va a llegar mi momento", expresó el marplatense tras el encuentro. En la misma línea, agregó: "Necesito ayudarlos un poco más. Ellos me están salvando muchos partidos, ahora me voy a mentalizar para devolverles esa ayuda".

Argentina enfrentará este sábado a Suiza por un lugar en las semifinales y el arquero del Aston Villa buscará recuperar la solidez que lo convirtió en una de las figuras del ciclo de Lionel Scaloni. Hasta el momento, la Albiceleste recibió cinco goles en el certamen, una cifra inusual para un equipo que suele apoyarse en la seguridad de su guardameta.

Martínez también recordó que estuvo muy cerca de perderse el Mundial. El 20 de mayo sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la previa de la final de la Europa League con Aston Villa y decidió evitar la operación para llegar a tiempo al torneo. Tras un intenso tratamiento de recuperación, logró integrar la lista definitiva.

"Sufrí mucho para bajar la inflamación. Fueron días de triple turno con los médicos y fisioterapeutas. No me operé y fue la mejor decisión", explicó el arquero, que hoy vuelve a enfocarse en un único objetivo: ser decisivo en la definición del Mundial y ayudar a la Selección a seguir soñando con un nuevo título.

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