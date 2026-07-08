La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una protesta formal ante la FIFA tras la eliminación de su seleccionado en los octavos de final del Mundial 2026, luego de la derrota 3-2 frente a Argentina en Atlanta.

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El reclamo apunta directamente al desempeño del árbitro francés François Letexier y a los criterios aplicados por el sistema de videoarbitraje (VAR), que según la entidad africana influyeron en el desarrollo y resultado del encuentro.

A través de un comunicado, la dirigencia egipcia sostuvo que existieron decisiones polémicas que comprometen la equidad del juego, apoyándose en análisis de especialistas que consideraron determinantes algunas jugadas clave.

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“Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego”, señaló el comunicado egipcio.

El presidente de la EFA, Hany Abo Rida, impulsó personalmente la presentación ante los órganos disciplinarios, solicitando la apertura de una investigación y el apartamiento del cuerpo arbitral para el resto del torneo.

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Las críticas también se trasladaron al plantel: el delantero Mostafa Ziko cuestionó la anulación de un gol propio por una supuesta infracción sobre Lisandro Martínez y deslizó sospechas sobre la actuación arbitral.

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“Realmente quería darles alegría (a los hinchas), pero lo siento. No sucedió. No fue nuestra culpa. Ese árbitro… Parece que este partido estuvo amañado. Ibamos ganando 2-0 y él seguía viniendo hacia nosotros. Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer”, señaló.

Pese al conflicto, la federación egipcia valoró el desempeño de su seleccionado en el certamen y confirmó la continuidad de sus programas de desarrollo deportivo.

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