La medida marca el cierre de una etapa clave en la vida administrativa de la institución marplatense y el comienzo de una nueva conducción.

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A través de un comunicado oficial, el club informó que se conformó una lista única de consenso encabezada por Alejandro Naveiro, quien asumirá la presidencia de la entidad. Lo acompañarán Ricardo Liceaga Viñas, Héctor Romero, Fabián Messina, Federico Huergo y el resto de los integrantes de la nueva Comisión Directiva, integrada por socios con antigüedad previa al 31 de diciembre de 2008.

La designación de las nuevas autoridades se produce tras la culminación del proceso de normalización que permitió a la institución regularizar su situación ante los organismos correspondientes y avanzar hacia la recuperación de su plena vida institucional.

Durante los últimos meses, la Comisión Normalizadora trabajó en la actualización de documentación, balances y registros societarios para cumplir con los requisitos establecidos por Personería Jurídica.

Desde la entidad destacaron que esta nueva etapa representa una oportunidad para fortalecer la participación de socios e hinchas en la vida cotidiana del club.

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“Entre todos hagamos a Alvarado cada día más grande”, expresaron desde el club al cierre del comunicado, en un mensaje que busca impulsar la integración y el compromiso de los simpatizantes en el futuro de la institución.

Con la asunción de la nueva Comisión Directiva, Alvarado deja atrás el período de normalización y abre una etapa enfocada en la consolidación institucional y el desarrollo de sus proyectos deportivos y sociales.

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