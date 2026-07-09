La FIFA oficializó la designación del equipo arbitral para el encuentro entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encargado de dirigir uno de los partidos más esperados de esta instancia será el portugués Joao Pinheiro, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces asistentes.

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El compromiso se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City, donde la Selección argentina buscará seguir en carrera rumbo al bicampeonato del mundo. Como ocurre en cada instancia decisiva de una Copa del Mundo, la elección del árbitro genera una atención especial, ya que cualquier decisión puede resultar determinante en un encuentro de eliminación directa.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a los cuartos de final tras una vibrante victoria por 3-2 sobre Egipto en los octavos. Luego de comenzar dos goles abajo en el marcador, la Albiceleste reaccionó en el tramo final del partido y logró una remontada que le permitió mantener vivo el sueño de revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

Suiza, por su parte, consiguió su clasificación después de eliminar a Colombia en una serie muy pareja. Tras igualar 0-0 durante los 120 minutos de juego, el seleccionado europeo se mostró más efectivo en la definición desde el punto del penal y selló su pasaje a la siguiente ronda.

El vencedor del cruce entre Argentina y Suiza accederá a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del partido entre Noruega e Inglaterra. Del otro lado del cuadro, las llaves de cuartos de final enfrentarán a Francia con Marruecos y a España con Bélgica, en busca de los otros dos lugares entre los cuatro mejores del torneo.

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