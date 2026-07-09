La selección de Francia venció 2-0 a Marruecos en el Boston Stadium por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se clasificó a las semifinales con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó las acciones desde el inicio, aunque no logró romper el cero en el primer tiempo. La ocasión más clara llegó a los 27 minutos, cuando el árbitro argentino Facundo Tello sancionó un penal tras una infracción sobre Mbappé. Sin embargo, el arquero Yassine Bounou contuvo el remate y mantuvo la igualdad.

En el complemento, Francia impuso su jerarquía. A los 59 minutos, Mbappé tuvo su revancha y abrió el marcador, alcanzando además la línea de Lionel Messi como uno de los máximos goleadores del torneo con ocho tantos.

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La ventaja se amplió a los 65 minutos, cuando Dembélé resolvió con eficacia dentro del área tras una jugada individual, sellando el resultado definitivo ante un Marruecos que no logró reaccionar.

Con este triunfo, Francia se instala entre los cuatro mejores del certamen y reafirma su condición de candidato en la etapa decisiva del Mundial.

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