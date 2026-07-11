Las selecciones de Inglaterra y Noruega se enfrentarán hoy a las 18:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del certamen bajo el arbitraje del francés Clément Turpin.

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El seleccionado noruego se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo tras eliminar a Brasil por 2 a 1 en los octavos de final, en un resultado histórico para su federación. El equipo escandinavo basa gran parte de su poder ofensivo en su delantero Erling Haaland, quien suma siete goles y se mantiene en la pelea por la Bota de Oro del Mundial.

Por su parte, Inglaterra llega con la confianza en alza luego de superar a México por 3 a 2 en un partido complejo, en el que logró sostener la ventaja pese a jugar con un futbolista menos. En ese encuentro se destacó Jude Bellingham, autor de un doblete, junto a su capitán Harry Kane, quien acumula seis tantos en la competencia.

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El ganador de este cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de Argentina-Suiza

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