El director técnico de la Selección de Suiza, Murat Yakin, confirmó que el mediocampista Johan Manzambi quedó descartado por lesión para enfrentar a la Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

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El volante ofensivo, una de las principales figuras del equipo europeo, no logró recuperarse de una lesión ligamentaria en la rodilla sufrida durante un entrenamiento previo al cruce de octavos de final ante Colombia. Pese a los trabajos de rehabilitación realizados por el cuerpo médico, los plazos no permitieron garantizar su presencia en el encuentro.

Manzambi, futbolista del Friburgo de Alemania, se había consolidado como una de las revelaciones del certamen, con un registro de tres goles y dos asistencias, aportando desequilibrio y presencia ofensiva en el esquema suizo.

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Durante la conferencia de prensa, Yakin lamentó la ausencia del jugador nacido en Ginebra, aunque se mostró confiado en las posibilidades de su equipo. El entrenador aseguró que la Argentina “no es invencible” y planteó el partido como una oportunidad histórica para su seleccionado.

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