La selección de España se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse por 2 a 1 frente a Bélgica en un intenso encuentro disputado por los cuartos de final. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente resolvió el duelo en los minutos finales y se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del certamen, donde enfrentará a Francia.

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El desarrollo del partido mostró a un equipo español con mayor control de la posesión y protagonismo ofensivo. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Fabián Ruiz capitalizó un rebote en el área tras una intervención de Thibaut Courtois. Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso y alcanzó la igualdad a los 40 minutos por intermedio de Charles De Ketelaere, quien conectó un centro desde la derecha.

En el complemento, el trámite se mantuvo equilibrado, con situaciones para ambos conjuntos y un ritmo de juego elevado. Bélgica apostó a la velocidad de sus extremos y al peso ofensivo de Romelu Lukaku, mientras que España sostuvo su esquema de circulación y presión alta para recuperar la ventaja.

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La definición llegó a los 87 minutos, cuando Mikel Merino aprovechó un rebote dentro del área tras un remate contenido por el arquero belga y convirtió el tanto definitivo que selló el 2-1. El gol desató la celebración del conjunto ibérico, que resistió en los minutos adicionales y aseguró su pase a la siguiente instancia.

Con este resultado, España vuelve a instalarse en una semifinal mundialista y reafirma su protagonismo en el escenario internacional.

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