Antonio Ubaldo Rattín, histórico mediocampista del Club Atlético Boca Juniors y de la Selección Argentina, murió hoy a los 89 años, según informaron fuentes oficiales de la institución.

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Nacido en Tigre el 16 de mayo de 1937, Rattín se consolidó como uno de los grandes referentes del fútbol nacional gracias a su imponente presencia física, su inteligencia táctica y su liderazgo dentro del campo de juego. Su estilo lo convirtió en un símbolo indiscutido tanto en Boca como en la Albiceleste.

Apodado “el alma de Boca”, desarrolló toda su carrera profesional en el club xeneize, al que llegó en 1955 tras formarse en las divisiones inferiores de Tigre. Debutó en Primera División en 1956 y a lo largo de 14 temporadas disputó 382 partidos oficiales y convirtió 28 goles.

Durante su trayectoria en Boca Juniors obtuvo seis títulos nacionales, entre ellos los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina 1969. También alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1963. En reconocimiento a su legado, en 2015 se inauguró una estatua en su honor en el Museo de la Pasión Boquense.

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En la Selección Argentina, Rattín tuvo una destacada carrera internacional durante una década, acumulando 32 partidos. Participó en las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, y se consagró campeón de la Copa de las Naciones en 1964. Además, disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

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Su figura quedó inmortalizada en este último torneo, donde fue protagonista de uno de los episodios más emblemáticos de la historia de los mundiales. En los cuartos de final ante Inglaterra, en el estadio de Wembley, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en un contexto de polémica. En señal de protesta, permaneció varios minutos en el campo, se sentó sobre la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II y apretó el banderín del córner antes de retirarse.

Ese hecho marcó un antes y un después en el fútbol internacional y es considerado uno de los antecedentes que impulsaron la implementación del sistema de tarjetas amarillas y rojas por parte de la FIFA.

Tras su retiro, Rattín continuó vinculado al fútbol como entrenador y también tuvo participación en la vida política nacional.

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