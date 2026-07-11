El futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, fue hallado sin vida este sábado en un hotel de la ciudad de Ciudad del Cabo, mientras se encontraba de vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo 2026, según confirmaron fuentes oficiales y medios locales.

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De acuerdo con los reportes difundidos por la Agencia Noticias Argentinas y el periódico Sunday World, el mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns se alojaba en un establecimiento de la región de Stellenbosch, donde había tomado una licencia especial tras la competencia internacional. El jugador tenía previsto viajar en los próximos días a Austria para sumarse a la pretemporada de su club.

En el plano deportivo, Adams venía de protagonizar el momento más importante de su carrera al disputar la Copa del Mundo 2026, donde participó en los tres encuentros de la fase de grupos frente a México, República Checa y Corea del Sur. Además, integró el plantel que obtuvo la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 y fue campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol con su equipo.

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Fuentes cercanas al entorno del futbolista indicaron que atravesaba un momento personal complejo debido al reciente fallecimiento de su abuela, ocurrido semanas atrás.

Tras conocerse la noticia, la Unión de Futbolistas Sudafricanos expresó su consternación mediante un comunicado oficial en el que señaló: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado”.

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Hasta el momento, las autoridades policiales de Ciudad del Cabo mantienen abierta la investigación para determinar las causas del fallecimiento, sin que se hayan difundido resultados oficiales de los peritajes.

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