Inglaterra venció 2-1 a Noruega este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El encuentro terminó igualado durante los 90 minutos y se definió en el tiempo suplementario con una nueva aparición de Jude Bellingham, autor de los dos goles del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

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Noruega abrió el marcador a los 36 minutos gracias a Andreas Schjelderup, quien sorprendió a Jordan Pickford con un gran remate para poner en ventaja al conjunto nórdico. Sin embargo, Inglaterra reaccionó antes del descanso y consiguió el empate por intermedio de Bellingham, que definió dentro del área para establecer el 1-1.

Durante el segundo tiempo, Noruega contó con varias oportunidades para recuperar la ventaja. Pickford evitó el gol de Erling Haaland, un cabezazo de Kristoffer Ajer se estrelló en el travesaño y Torbjørn Heggem llegó a convertir tras un tiro de esquina, aunque la acción fue anulada por una infracción previa de Haaland.

Inglaterra también tuvo un tanto invalidado de Harry Kane y no logró romper nuevamente la igualdad durante el tiempo reglamentario, por lo que el encuentro se extendió al alargue.

Apenas comenzado el tiempo suplementario, Morgan Rogers probó desde afuera del área y el arquero Ørjan Nyland no pudo controlar el balón. Bellingham aprovechó el rebote y marcó el 2-1 definitivo a los 93 minutos, firmando su doblete y dándole la clasificación a Inglaterra.

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Noruega buscó el empate en los minutos finales, pero sufrió la salida por lesión de Haaland y no logró volver a vulnerar la defensa inglesa.

Con este triunfo, Inglaterra se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ahora enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

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