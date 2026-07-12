La Albiceleste abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alexis Mac Allister, quien conectó un córner ejecutado por Lionel Messi para poner en ventaja al vigente campeón del mundo.

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Suiza reaccionó en el complemento y encontró el empate a través de Dan Ndoye, que aprovechó un descuido defensivo para igualar el marcador y llevar el encuentro al alargue.

En el tiempo suplementario, la expulsión de Breel Embolo, tras recibir la segunda tarjeta amarilla luego de una revisión del VAR, dejó al conjunto suizo con diez futbolistas y cambió el desarrollo del partido. Argentina aprovechó la superioridad numérica y Julián Álvarez marcó el 2-1 a los 112 minutos tras una asistencia de José Manuel López. Ya en tiempo de descuento del alargue, Lautaro Martínez sentenció el 3-1 definitivo para asegurar la clasificación albiceleste.

Antes del comienzo del encuentro, la selección argentina rindió un emotivo homenaje al histórico capitán Antonio Rattín, fallecido a los 89 años. Todos los futbolistas lucieron un brazalete negro de luto en su memoria, recordando a una de las máximas leyendas del fútbol argentino.

Con esta victoria, Argentina quedó entre los cuatro mejores del Mundial y buscará frente a Inglaterra un lugar en una nueva final de la Copa del Mundo.

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