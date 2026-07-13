La Selección Argentina disputará con la camiseta azul el esperado partido frente a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. La FIFA aceptó la solicitud presentada por la Asociación del Fútbol Argentino y confirmó oficialmente la indumentaria que utilizarán ambos equipos.

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Inglaterra fue designada como local y saldrá al campo con su tradicional camiseta blanca. Argentina, en tanto, vestirá la casaca azul oscuro, acompañada por pantalones y medias negras. La elección permite evitar inconvenientes por la similitud de colores y también recupera una indumentaria asociada a grandes momentos de la historia albiceleste.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya utilizó el uniforme alternativo durante este Mundial. Fue en la victoria por 3-1 ante Jordania, correspondiente a la fase de grupos, aunque el encuentro frente a los ingleses tendrá un significado especial por los antecedentes entre ambos seleccionados.

El recuerdo más emblemático se remonta a los cuartos de final de México 1986. Antes de aquel partido, Carlos Bilardo consideró que las camisetas disponibles eran demasiado pesadas y les encargó al empleado de la AFA Rubén Moschella y al utilero Tito Benros que consiguieran un modelo más liviano. Las prendas fueron adquiridas contrarreloj, mientras que los escudos y los números se colocaron especialmente para el encuentro.

Con aquella camiseta azul, Diego Maradona protagonizó una actuación inolvidable y convirtió los dos tantos del triunfo argentino por 2-1: “La Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”. Doce años después, en Francia 1998, la Selección volvió a vestir de azul ante Inglaterra, igualó 2-2 y consiguió la clasificación a los cuartos de final mediante la definición por penales.

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Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Francia y España.

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