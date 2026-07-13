La FIFA aprobó el pedido de la AFA: Argentina jugará de azul contra Inglaterra
El conjunto nacional utilizará su indumentaria alternativa en la semifinal del Mundial 2026, una elección cargada de simbolismo por los recordados enfrentamientos de México 1986 y Francia 1998.
La Selección Argentina disputará con la camiseta azul el esperado partido frente a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. La FIFA aceptó la solicitud presentada por la Asociación del Fútbol Argentino y confirmó oficialmente la indumentaria que utilizarán ambos equipos.
Inglaterra fue designada como local y saldrá al campo con su tradicional camiseta blanca. Argentina, en tanto, vestirá la casaca azul oscuro, acompañada por pantalones y medias negras. La elección permite evitar inconvenientes por la similitud de colores y también recupera una indumentaria asociada a grandes momentos de la historia albiceleste.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya utilizó el uniforme alternativo durante este Mundial. Fue en la victoria por 3-1 ante Jordania, correspondiente a la fase de grupos, aunque el encuentro frente a los ingleses tendrá un significado especial por los antecedentes entre ambos seleccionados.
El recuerdo más emblemático se remonta a los cuartos de final de México 1986. Antes de aquel partido, Carlos Bilardo consideró que las camisetas disponibles eran demasiado pesadas y les encargó al empleado de la AFA Rubén Moschella y al utilero Tito Benros que consiguieran un modelo más liviano. Las prendas fueron adquiridas contrarreloj, mientras que los escudos y los números se colocaron especialmente para el encuentro.
Con aquella camiseta azul, Diego Maradona protagonizó una actuación inolvidable y convirtió los dos tantos del triunfo argentino por 2-1: “La Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”. Doce años después, en Francia 1998, la Selección volvió a vestir de azul ante Inglaterra, igualó 2-2 y consiguió la clasificación a los cuartos de final mediante la definición por penales.
Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Francia y España.