España derrotó 2-0 a Francia en el Dallas Stadium, en Estados Unidos, por las semifinales del Mundial 2026, con goles de Mikel Oyarzabal y Dani Olmo, y se convirtió en el primer finalista del certamen bajo la conducción de Luis de la Fuente.

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El conjunto español abrió el marcador a los 21 del primer tiempo a través de Oyarzabal, quien convirtió de penal tras una infracción sobre Lamine Yamal. A partir de allí, La Roja tomó el control del juego y manejó los tiempos frente a un rival que no logró sostener situaciones de peligro.

En el segundo tiempo, España amplió la ventaja a los 57 con una jugada colectiva que terminó en el gol de Dani Olmo, luego de una asistencia de Pedro Porro. El tanto consolidó el dominio del equipo ibérico ante una Francia que dependió en exceso de acciones individuales, especialmente de Kylian Mbappé.

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Pese a algunos intentos aislados del conjunto francés, el arquero Unai Simón respondió con seguridad y fue clave para mantener el arco en cero. Incluso corrigió un error propio con una intervención decisiva en el tramo final del encuentro.

España sostuvo su superioridad a lo largo del partido y contó con chances para ampliar la diferencia, incluyendo una ocasión clara de Oyarzabal y un gol anulado a Yamal por fuera de juego.

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Con este resultado, el seleccionado español accedió a la final del Mundial 2026, donde buscará un nuevo título. La definición se disputará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

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