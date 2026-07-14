El Mundial 2026 conocerá este martes a su primer finalista cuando España y Francia se enfrenten desde las 16 en el estadio AT&T de Arlington, en Dallas, por una de las semifinales del certamen. El ganador avanzará a la definición del domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

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El conjunto español llega respaldado por un sólido funcionamiento colectivo y una de las defensas más firmes del campeonato. El equipo dirigido por Luis de la Fuente apenas recibió dos goles en todo el torneo y confía en el talento de Lamine Yamal para dar el golpe frente a uno de los máximos candidatos al título.

Del otro lado estará una Francia que confirmó su condición de favorita a partir de un ataque explosivo liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps ganó seis de sus partidos mundialistas y buscará revancha tras haber caído ante España en sus dos enfrentamientos más recientes, correspondientes a la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2025.

El entrenador francés recupera para este compromiso a Aurélien Tchouaméni, mientras que mantiene la duda entre Désiré Doué y Bradley Barcola para completar el tridente ofensivo.

El encuentro será dirigido por el salvadoreño Iván Barton y podrá verse desde las 16 por Telefe, TyC Sports y DSports.

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Probables formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Pedri o Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué o Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.



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