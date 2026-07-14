Argentina-Inglaterra: la FIFA designó al árbitro para la semifinal del Mundial
El estadounidense Ismail Elfath fue elegido para dirigir el duelo que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo 2026. Será su cuarta presentación en el certamen.
La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un encuentro que pondrá en juego el último boleto para la final del Mundial 2026.
El árbitro, de 44 años y habitual protagonista de la Major League Soccer (MLS), estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes. El equipo arbitral se completará con los italianos Maurizio Mariani, como cuarto árbitro, y Daniele Bindoni, como asistente de reserva.
Será la cuarta actuación de Elfath en la actual Copa del Mundo. Anteriormente dirigió el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, el triunfo de España por 1-0 frente a Uruguay en la fase de grupos y la victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final.
El juez estadounidense también cuenta con experiencia mundialista, ya que participó en Qatar 2022, donde arbitró los encuentros entre Portugal y Ghana, Camerún y Brasil, además del cruce de octavos de final entre Japón y Croacia.
En el ámbito internacional de clubes, Elfath dirigió finales de gran importancia, entre ellas la Copa Intercontinental de la FIFA 2025/26 entre PSG y Flamengo, la Copa de Campeones de la Concacaf 2025/26 entre Toluca y Tigres, la Leagues Cup 2023 que disputaron Nashville e Inter Miami y la final del Mundial Sub-20 de 2019.
Con ese antecedente, el estadounidense afrontará uno de los compromisos más trascendentes de su carrera al dirigir el clásico entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.