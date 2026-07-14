La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un encuentro que pondrá en juego el último boleto para la final del Mundial 2026.

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El árbitro, de 44 años y habitual protagonista de la Major League Soccer (MLS), estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes. El equipo arbitral se completará con los italianos Maurizio Mariani, como cuarto árbitro, y Daniele Bindoni, como asistente de reserva.

Será la cuarta actuación de Elfath en la actual Copa del Mundo. Anteriormente dirigió el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, el triunfo de España por 1-0 frente a Uruguay en la fase de grupos y la victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final.

El juez estadounidense también cuenta con experiencia mundialista, ya que participó en Qatar 2022, donde arbitró los encuentros entre Portugal y Ghana, Camerún y Brasil, además del cruce de octavos de final entre Japón y Croacia.

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En el ámbito internacional de clubes, Elfath dirigió finales de gran importancia, entre ellas la Copa Intercontinental de la FIFA 2025/26 entre PSG y Flamengo, la Copa de Campeones de la Concacaf 2025/26 entre Toluca y Tigres, la Leagues Cup 2023 que disputaron Nashville e Inter Miami y la final del Mundial Sub-20 de 2019.

Con ese antecedente, el estadounidense afrontará uno de los compromisos más trascendentes de su carrera al dirigir el clásico entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

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