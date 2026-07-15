Quilmes y Kimberley definirán el Torneo Apertura “Juan Montoya”
Tras unas semifinales cargadas de emoción, este martes se definieron los finalistas del primer torneo del año.
La definición del torneo será entre Kimberley y Quilmes, quienes avanzaron a la final luego de superar sus respectivas semifinales en una jornada que entregó goles, intensidad y suspenso hasta el último minuto.
En la cancha de River, Kimberley mostró toda su jerarquía y venció con autoridad a Atlético Mar del Plata por 3 a 0. Los goles del “Dragón” fueron convertidos por Hidalgo, Moreira y Nivolet, sellando una clasificación contundente.
La otra semifinal, disputada en San Lorenzo, ofreció un partido vibrante. Quilmes y Círculo Deportivo igualaron 3 a 3 durante el tiempo reglamentario en un encuentro cambiante y cargado de emoción. Desde el punto penal, el “Cervecero” encontró en Manuel Puente a su gran figura. El arquero fue determinante en la definición y permitió que su equipo se impusiera por 4 a 3 para quedarse con el boleto a la final, donde buscará defender el título.
La Liga Marplatense de Fútbol confirmó la gran final del Torneo Apertura “Juan Montoya – Copa Marcelo Alejandroff", el domingo 19 de julio desde las 11:00, en el Estadio de San Lorenzo “Juan Montoya”.