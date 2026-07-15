La definición del torneo será entre Kimberley y Quilmes, quienes avanzaron a la final luego de superar sus respectivas semifinales en una jornada que entregó goles, intensidad y suspenso hasta el último minuto.

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En la cancha de River, Kimberley mostró toda su jerarquía y venció con autoridad a Atlético Mar del Plata por 3 a 0. Los goles del “Dragón” fueron convertidos por Hidalgo, Moreira y Nivolet, sellando una clasificación contundente.

La otra semifinal, disputada en San Lorenzo, ofreció un partido vibrante. Quilmes y Círculo Deportivo igualaron 3 a 3 durante el tiempo reglamentario en un encuentro cambiante y cargado de emoción. Desde el punto penal, el “Cervecero” encontró en Manuel Puente a su gran figura. El arquero fue determinante en la definición y permitió que su equipo se impusiera por 4 a 3 para quedarse con el boleto a la final, donde buscará defender el título.

La Liga Marplatense de Fútbol confirmó la gran final del Torneo Apertura “Juan Montoya – Copa Marcelo Alejandroff", el domingo 19 de julio desde las 11:00, en el Estadio de San Lorenzo “Juan Montoya”.

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