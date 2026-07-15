La odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, se estrena esta semana en las salas de cine de Mar del Plata como la única novedad en cartelera. La producción, que adapta el texto clásico atribuido a Homero, se presenta como una superproducción de gran escala, con un elenco destacado encabezado por Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway, acompañado por un amplio reparto de figuras reconocidas de la industria cinematográfica internacional.

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La odisea dirigida por Christopher Nolan, con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway.

-Esta clásica epopeya mitológica sigue el accidentado viaje de diez años emprendido por Odiseo para regresar a su hogar en Itaca tras la caída de Troya. En su travesía, el astuto héroe deberá enfrentar a monstruos legendarios, deidades implacables y toda clase de tentaciones para lograr reencontrarse con su familia.

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