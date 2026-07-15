La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026, y se clasificó a la gran final del certamen frente a España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió el resultado en el segundo tiempo y selló el triunfo en el descuento.

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Tras un primer tiempo parejo y sin situaciones, el encuentro se abrió en el inicio del complemento. A los 54 minutos, Anthony Gordon sorprendió a la defensa argentina y puso en ventaja al conjunto inglés, en un trámite que hasta entonces había sido cerrado y disputado en la mitad de la cancha.

La reacción del campeón del mundo llegó en el tramo final del partido. A los 85 minutos, Enzo Fernández marcó un golazo tras una asistencia de Lionel Messi: controló con precisión y definió con un potente remate cruzado para establecer el empate.

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Ya en tiempo de descuento, a los 91 minutos, Lautaro Martínez apareció en el área para convertir el 2-1 definitivo y desatar la euforia argentina.

Con este resultado, la Albiceleste accede una vez más a la final de la Copa del Mundo y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, el domingo desde las 16:00 contra España.

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