El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expresó su emoción y orgullo tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, resultado que depositó a la Albiceleste en una nueva final del certamen.

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A pocos minutos del pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador analizó el rendimiento del equipo y dejó en claro el objetivo inmediato: “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, afirmó en su primera declaración pública.

Scaloni también ponderó el compromiso del plantel y el sentido de pertenencia que transmite el grupo: “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”, subrayó, visiblemente emocionado tras la remontada.

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El técnico se fundió en un abrazo con Lionel Messi una vez concluido el encuentro, en una imagen que reflejó la unión del equipo tras otro partido histórico en la Copa del Mundo.

Con este triunfo, Argentina accedió a su segunda final consecutiva y se enfrentará el próximo domingo a Selección de España en Nueva Jersey, en busca de un nuevo título mundial.

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