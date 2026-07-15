La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, desató la euforia en el plantel y en millones de hinchas. En ese contexto, el mediocampista Leandro Paredes reflejó el clima del vestuario y subrayó la fortaleza mental del equipo.

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“No hay palabras para todo esto. La emoción es muy grande y el sentimiento es único”, expresó el volante apenas finalizado el encuentro, en declaraciones televisivas.

Pese a la paridad del partido y la jerarquía del rival, el jugador dejó en claro que el grupo nunca dudó del resultado: “Jamás pensé que no lo ganábamos, fue el partido en el que más confiaba”, afirmó con contundencia al analizar el desarrollo del juego.

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Para la Selección Argentina, este triunfo representa la consolidación de un proceso que superó instancias exigentes, luego de eliminar a Selección de Suiza en tiempo suplementario en los cuartos de final.

“Es un sueño volver a jugar la final del Mundial. Es increíble lo que generamos nosotros primero y después la gente”, agregó Paredes, destacando la conexión entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y el público argentino.

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Con la ilusión intacta, la Albiceleste buscará ahora defender el título obtenido en 2022 y volver a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial.

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